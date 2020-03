Das Unternehmen rangiert unter den Top Ten der österreichischen Lebensmittelhersteller und bietet Berufseinsteigern Jobs in Schlüsselpositionen an.

Seit 2017 sind die im Jahr 1929 gegründeten Marcher Fleischwerke auf der Suche nach jungen, motivierten Nachwuchsführungskräften, die an den unterschiedlichen Standorten in Villach, Graz, Linz und Oberwaltersdorf als Controller, Logistiker und Produktionsmitarbeiter eingesetzt werden können. Norbert Marcher, Chef der Marcher Fleischwerke: „Wir können jungen, motivierten Menschen interessante Jobs in einer beständigen Branche anbieten. Alle Mitarbeiter, die wir bis jetzt über unser Trainee-Programm gefunden haben, sind eine wertvolle Bereicherung für unser Team und bringen mit ihren individuellen Zugängen frischen Wind in unser Unternehmen.“

Die künftigen Mitarbeiter beweisen ihr Können erst in einem Assessment-Center, um danach ein zweimonatiges Trainee-Programm zu durchlaufen. Während dieser Phase lernen sie im ständigen Austausch mit einem Paten alle Standorte und Abläufe kennen und erhalten somit Einblicke in die Schlüsselpositionen. Danach starten die Nachwuchsführungskräfte ihr Karriereprogramm bereits mit selbstständigen Aufgaben.

Alle Informationen zu den Bewerbungen finden Sie auf www.marcher.at, linkedIn oder www.karriere.at

Das nächste Assessment ist am 20. Juni geplant (wenn es die Umstände im Zuge der Corona-Krise zulassen).