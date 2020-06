Ab Juni 2020 verzichtet das Unternehmen und die dazugehörigen Marken "Landhof", "Loidl", und "Blasko Convenience" in allen Rezepturen komplett auf Palmfett.

Pflanzliche Alternativen

Darf es "ohne" sein?

Essentiell ist die Umstellung für die fleischlosen Aufschnitte der Marke "die ohne", da gerade im fleischlosen Sortiment Rezepturumstellungen aufwändige Prozesse in der Produktentwicklung nach sich ziehen.Bislang wurden die Produkte mit Palmfett aus zertifiziertem Anbau produziert. Um dem steigenden Kundenwunsch nach einem Ersatz für diesen Rohstoff nachzukommen, wurde das Palmfett durch pflanzliche Alternativen wie Sonnenblumenöl und Kokosfett ersetzt. „Oberstes Ziel war es weder im Geschmack noch in der Schnittfestigkeit Abstriche zur bisherigen „die ohne“-Rezeptur“ machen zu müssen – das haben unsere Produktentwickler hervorragend gemeistert“, ist Norbert Marcher, Chef der Marcher Fleischwerke, stolz.Die fleischlosen Produkte werden in einer eigenen Produktionslinie erzeugt. Basierend auf Milch- und Pflanzeneiweiß sowie Hühnerei-Eiweiß werden die Rezepte mit typischen Gewürzen verfeinert und mit sortenspezifischen Zutaten veredelt. Das Sortiment umfasst Aufschnittprodukte wie Extra, Pikante Extra, Chili Extra, Gurkerl Extra, Extra Kranzel, Bratwürstel und Frankfurter Würstel. Unter den Handelsmarken sind auch Leberkäse und Grillzwerge erhältlich.„die ohne“-Spezialitäten sind in einer Vielzahl an LEH-Märkten in Österreich, Deutschland und der Schweiz sowohl unter der Marke, als auch als Handelsmarke erhältlich und zählen zu den beliebtesten fleischlosen Wurstspezialitäten am Markt.