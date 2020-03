Maresi: Zum Aufschäumen nur die Beste

Die neue Barista Milch eignet sich dank zusätzlichem Milcheiweiß optimal zur Herstellung von Milchschaum.

Einsatz für Tierwohl und Nachhaltigkeit

Seit 2011 ist die Wiener Kaffeehauskultur zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO ernannt. Aber auch zu Hause und im Alltag wird Kaffee immer mehr zu einem besonderen Genuss. Aus diesem Grund launcht die Kult-Marke Maresi eine eigene Barista Milch. Dr. Andreas Nentwich, Geschäftsführer Maresi Austria GmbH, erklärt: "Obwohl rund 70 Prozent ihren Kaffee mit Milch trinken, redet kaum jemand über die Milch, die das Geschmackserlebnis wesentlich beeinflusst. Diesem Umstand wollten wir mit unserer neuen Maresi Barista Milch als Lifestyle-Produkt im großen Umfeld des modernen Kaffee-Kults Rechnung tragen."Das neue Produkt besteht aus fettarmer österreichischer Bergbauernmilch von heimischen Kühen. Übrigens hat Österreichs Milch laut einer Studie des Joint Research Centers der Europäischen Kommission hervorragende Klimawerte sowie den geringsten Wert an Treibhausgasen je Kilogramm produzierter Milch. Das liegt vor allem an der nachhaltigen Produktionsweise. Die Tiere der Produzenten von Maresi Milch werden beispielsweise in kleinen Herden auf saftigen Almen gehalten und mit vielfältigen Wiesenkräutern und hochwertigen, gentechnikfreiem Futter, das ausschließlich aus Österreich und Europa stammt, gefüttert. Zudem werden regelmäßige Überprüfungen bei den Bauern und in der Molkerei durchgeführt. "Unsere strengen Kontrollen garantieren gleichbleibende Qualität der beliebten Produkte von Maresi", so Nentwich. "Mit der SalzburgMilch GmbH als Abfüller haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der technologisch führend ist und sich umfassend für das Tierwohl und für Nachhaltigkeit einsetzt."