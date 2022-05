Marketagent: Slogan-Check 2022

Nuthawut

Marketagent hat untersucht, welche Slogans für die Konsumenten am gefälligsten, verständlichsten, einprägsamsten und glaubwürdigsten sind.

Zwischen Mai 2021 und Mai 2022 wurden 186.390 Teilnahmen bei der Umfrage verzeichnet. Dabei hat sich herausgestellt, dass der gefälligste Slogan des Landes vom Möbelhändler kika kommt und "Zeit für etwas Neues!" lautet. Der beliebteste Spruch eines FMCG-Erzeugers ist bereits auf Platz 2 zu finden, es handelt sich um "Fruchtsaft machen kann er, der Pfanner". Auch Ölz und SodaStream sind in der Top-10 zu finden. Bei der Verständlichkeit sind fast nur Claims von Lebensmitteln in der Reihung, Spitzenplatz nimmt Manner ein, gefolgt von Almdudler und dem einzigen Nonfood-Produkt Cif (Unilever). Auch bei der Glaubwürdigkeit steht Manner an erster Stelle, dahinter Teekanne und merci (Storck). Lidl schafft es als einziger Händler in dem Rating auf die 7. Und auch bei der Einprägsamkeit liegt Manner wieder ganz vorne, dahinter Red Bull, abermals Almdudler und Haribo.