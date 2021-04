Marketagent: Slogans, die hängen bleiben

Marketagent hat die Werbesprüche von österreichischen Firmen und Marken analysiert und dabei die beliebtesten und einprägsamsten Vertreter erörtert.

Insgesamt 558 Marken-Claims wurden über ein Jahr lang hinweg 439.000 Mal bewertet. "Das Ranking der beliebtesten Slogans verdeutlicht, dass insbesondere das Hervorrufen positiver Assoziationen maßgeblich zum Erfolg eines Slogans beiträgt. So setzen die Top 10 durch ihr Wording auf die Vermittlung von Emotionen, Werten und Wohlbefinden", beschreibt Lisa Patek, Marketingleiterin von Marketagent, das Ergebnis. Mit einer Bewertung von 59,3 von 100 möglichen Punkten wurde "Manner mag man eben" zum beliebtesten Slogan aus Österreich. Platz 2 geht an das Rote Kreuz mit "Aus Liebe zum Menschen" und Bronze holt sich Sodastream mit "Gut für mich, gut für die Umwelt". Mit "Liebe das Leben" von Pago, dem Almdudler-Spruch "Wenn die kan Almdudler hab'n, geh i wieder Ham" und dem Römerquelle-Claim "Belebt die Sinne" sind Getränke gut in den Top 10 vertreten. Auch Ölz (Jeder schmeckt, dass Ölz mit Liebe bäckt) und iglo (Iss was Gscheit's) stehen als Food-Vertreter hoch im Kurs.

Neben der Beliebtheit wurde auch die Eingängigkeit der Slogans analysiert. Der Spruch, den sich die Österreicher am einfachsten merken, lautet "Red Bull verleiht Flüüügel" mit 73,2 Punkten, dicht gefolgt von "Gut. Besser. Gösser". Bei "Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso" kann man am dritten Platz mitsingen und auf der vier findet sich Manner wieder, dahinter Almdudler und Ölz.