Mit #HereToBeHeard fragt Mars Austria die Frauen, was sich ändern muss, damit sie ihr Potenzial entfalten können.

Rund um den Weltfrauentag können Frauen ab 18 Jahren auf behard.mars.com ihre Antworten auf die Fragestellung einbringen. Durchgeführt wird die Erhebung in Zusammenarbeit mit der Saïd Business School der Universität Oxford, im Sommer folgt die Veröffentlichung der Ergebnisse.

Victoria Mars, Vorstandsmitglied von Mars, Incorporated und Botschafterin des im letzten Jahr gestarteten Mars Full Potential Programms sagt: "Frauen spielen seit jeher eine wichtige Rolle in unserer Geschichte und in der Führung von Mars. Aber wir müssen noch mehr tun: Wir wollen mehr Frauen bei Mars und in unserer gesamten Wertschöpfungskette fördern. Das Ausmaß der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern erfordert dringend mehr Maßnahmen. Wenn die globale Wirtschaft jetzt nicht zuhört und aktiv wird, wann dann? Mit #HereToBeHeard wollen wir dazu beitragen, dass die Stimmen aller Frauen eine Chance haben, gehört zu werden. Die Ergebnisse der Umfrage fließen in konkrete Aktionspläne von Mars ein, um weltweit die Gleichstellung der Geschlechter voranzutreiben."