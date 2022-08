Mars Austria /Alissar Najjar

Hendrik de Jong (General Manager Mars Austria), Katharina Rößl (Marketingleiterin Coca-Cola Österreich) und Herbert Bauer (General Manager Coca-Cola HBC Österreich)

Die zwei Marken bündeln in Österreich ihre Kräfte in einer gemeinsamen Marketingaktion. Seit Mitte August können im Rahmen einer landesweiten Samplingaktion beim Kauf von Römerquelle PET-Flaschen Orbit White Kaugummis gratis getestet werden.

Die Marketingaktion der beiden Konzerne wird groß ausgerollt und soll zusätzliche Kaufanreize bieten. 1.800 Displays mit 8x0,5-l-Römerquelle PET-Flaschen sowie vier Orbit White Kaugummis als Sampling-Format sorgen österreichweit im Lebensmitteleinzelhandel für Erfrischung am POS. Hinzu kommen weitere 16.000 Römerquelle 0,5-l-PET-Flaschen im Out of Home, also zum Beispiel an Tankstellen oder in der Gastronomie. Diese sind mit einem Neckhanger versehen, der einen Orbit White Kaugummi als Sampling enthält. Begleitet wird die Aktion mit einer Social-Media-Kampagne sowie mit Orbit-Spots im TV und Online. "Für unsere nationale Sampling-Aktion waren wir auf der Suche nach einem Partner, der ähnliche funktionale Vorzüge mitbringt und bei den österreichischen Verbraucherinnen und Verbrauchern gleichermaßen bekannt und beliebt ist – Römerquelle war für uns sofort die erste Wahl", erklärt Hendrik de Jong, General Manager Mars Austria die Partnerschaft. Und Katharina Rößl, Marketingleiterin Coca-Cola Österreich, ergänzt: "Orbit White und Römerquelle passt auch für uns sehr gut zusammen, da beide Marken für Erfrischung stehen und im Alltag der ideale Begleiter sind, um fokussiert durch den Tag zu kommen."