Mars/foodspring: Gesund in der Quarantäne

Mit dem "best of" von Foodspring möchte das junge Unternehmen jeden dazu motivieren, eine gesunde Routine zu finden und seine Ziele trotz der aktuellen Lage optimal umzusetzen.

So funktioniert´s

Gesunde foodspring Rezepte kochen: Inspiration dazu gibt es im "the Magazine by foodspring" Ausreichend Bewegung: Auch zu Hause richtig auspowern mit den Live-Workouts Bei Telefonaten mit den Liebsten in den ersten zehn Minuten nur über Positives sprechen Sich mit den foodspring-Produkten ohne schlechtem Gewissen etwas Süßes gönnen

Wie man auch in Home-Office-Zeiten den Tag zu Hause ideal gestalten kann, zeigt Foodspring mit hilfreichen Tipps und den #stayhomestaystrong "best of"-foodspring Produkten.Den perfekten Start in den Tag bietet das Protein Müsli mit einer ordentlichen Portion Eiweiß und Soja-Feinblattflocken für den nötigen Protein-Kick. Dazu gehört selbstverständlich ein ofenfrisches Brot. Das vegane Protein Brot beispielsweise wird aus hochwertigen Kürbiskern- und Sonnenblumkernproteinen herstellt. Verfeinern lässt sich das Brot mit der foodspring Protein-Cream-Triologie. Für die notwendigen Nährstoffe für viel Energie im Home-Office sorgen die Daily Vitamins von foodspring in praktischer Kapselform.Mehr Informationen zu den foodspring-Produkten gibt es unter www.foodspring.at