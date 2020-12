Liquid Spirits von Inhaber und Geschäftsführer Oliver Dombrowski übernimmt die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Marke Jägermeister in Österreich. Bislang wurde der deutsche Kräuterlikör von der Destillerie Franz Bauer aus Graz abgefüllt und vertrieben.

Die am 1. September neu gegründete Liquid Spirits GmbH wird sich künftig um die Distribution der deutschen Kräuterlikörmarke Jägermeister hierzulande kümmern. Das Unternehmen gehört Oliver Dombrowski, der zuvor jahrelang die Geschäftsführung der Destillerie Franz Bauer innehatte. Die Destillerie aus Graz hat Jägermeister seit 1967 auf Lizenzbasis abgefüllt. "Wir danken der Firma Bauer für die gute und erfolgreiche Partnerschaft in all den Jahren und wünschen dem Unternehmen viel Erfolg in der Zukunft", sagt Patricia Sung, Regional Director Western Europe der Mast-Jägermeister SE. Über die Details der Zusammenarbeit wurde Stillschweigen vereinbart.