Mautner Markhof: Zertifiziert und Zukunftsfit

Bereits zum zehnten Mal in Folge wurde das Wiener Unternehmen Mautner Markhof als österreichischer Leitbetrieb zertifiziert.

"Wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr zu den heimischen Unternehmen zu zählen, die eine Auszeichnung der Leitbetriebe Austria erhalten haben. Die wiederholte Auszeichnung sehen wir als Bestätigung unserer Arbeit. Wir sind ein starker Partner des Handels und der Gastronomie, was wir auch heuer wieder beweisen konnten", so Jürgen Brettschneider, Geschäftsführer von Mautner Markhof.Das Traditionsunternehmen prägt die österreichische Genusswelt seit knapp 180 Jahren und setzt auch weiterhin auf Innovation, Wachstum, Nachhaltigkeit und Regionalität. Bei der Produktion legt der heimische Marktführer bei Essig, Senf und Kren nach wie vor auf traditionelle Herstellung. Die Produktion erfolgt dabei zum Großteil am Standort Wien Simmering. Damit schafft Mautner Markhof wichtige Arbeitsplätze in der Region, aktuell sind 135 Mitarbeiter in Simmering beschäftigt. Dass man zum Standort Wien steht, wird auch durch umfassende Investionspläne bekräftigt: Neben einem Zubau sind auch der Ausbau der Technik und diverse Modernisierungen geplant. Weiters im Fokus steht der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen. Durch eine Reihe von Maßnahmen konnten in den letzten Jahren der Energieverbrauch, der CO-Ausstoß und der Wasserverbrauch deutlich reduziert werden.