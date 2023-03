maxwater

Prognosen zufolge werden im Jahr 2029 bereits 52.000 Tonnen Plastikflaschen pro Jahr in Österreich verkauft. Leitungsgebundene Wasserspenderlösungen, wie beispielsweise von maxwater, gehen aktiv mit dem Einsatz von intelligenten Filtertechnologien dagegen vor.

Trinkwasserversorgung und Nachhaltigkeit schließen sich keinesfalls aus. Anstatt Plastikflaschen und damit den CO₂-Fußabdruck noch weiter zu steigern, setzt das Hollabrunner Unternehmen maxwater auf leitungsgebundene Wasserspenderlösungen.

Trinkwasser regional aufzubereiten und dabei auch noch Gutes für die Umwelt tun: darauf setzt das österreichische Unternehmen maxwater mit Sitz in Hollabrunn. Und das geschieht mittels leitungsbasierter Wasserspenderlösungen, die mit BWT-Filtertechnologien funktionieren und so das Trinkwasser von unerwünschten Schadstoffen befreien, dieses gleichzeitig direkt vor Ort (also im Büro oder im Privathaushalt) v eredeln und es mit Magnesium anreichern . Gerade in Österreich sei der Trinkwasserkonsum in PET-Flaschen unnötig, sagt Max Weigl, Gründer und Gesellschafter von maxwater. Denn: "Viele Regionen der Welt haben keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Österreich besitzt dieses Privileg, aber nutzt sein volles Potenzial nicht aus. Mit unseren heutigen technologischen Möglichkeiten ist es unnötig, weiterhin auf Plastikflaschen zurückzugreifen. Es liegt an uns, einen verantwortungsvollen Trinkwasserkonsum zu etablieren, um nachhaltig mit unserer Umwelt zu interagieren und dem Plastikwahn entgegenzuwirken."





Der Nachhaltigkeitszugang ist maxwater sehr wichtig, denn als Gründungsmitglied vom Bündnis "Mikroplastikfrei" legt das Unternehmen zudem einen starken Fokus auf die Entfernung von unerwünschten Schadstoffen und Mikroplastikteilen aus dem Trinkwasser. Zum Einsatz kommen nur BWT Filter aus Österreich, die nach Gebrauch in einen professionellen, lokalen Recyclingkreislauf überführt werden. Dabei ist der Anspruch klar: Unternehmen, Hotellerie und Gastronomie sowie Privathaushalten dabei zu helfen, ihre CO 2 -Bilanz zu verringern, ohne auf den Trinkgenuss verzichten zu müssen. Man arbeite "hart daran, maxwaters Konzept für ein umweltbewusstes, ressourcenschonendes Aufbereiten von Trinkwasser laufend zu optimieren, um unsere Welt Schluck für Schluck zu verbessern." So setze man sich aktiv für "mikroplastikfreies Trinkwasser ein und spendet einen Teil des monatlichen Erlöses an das Bündnis Mikroplastik. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns auf einem vielversprechenden Weg befinden, um ein höheres Bewusstsein für nachhaltige Trinkwasserversorgung zu schaffen", sagt Weigl.



