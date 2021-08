McDonald's Österreich: Burger von Beyond Meat

Der McPlant enthält ein Pattie von Beyond Meat - kommt also ganz ohne Fleisch aus, ohne auf dessen Geschmack zu verzichten.

Der McPlant bringt ein Fleischersatz-Laibchen auf Erbsenprotein-Basis in den Bun - Österreich ist weltweit das erste Land mit dem neuen Burger auf der Speisekarte.

"Traust dich nie" ist die Herausforderung von McDonald's an alle Fleischtiger, den neuen McPlant zu probieren. Eigentlich klingt der Burger nach einem Klassiker: Bun, Cheddar-Schmelzkäse, Tomaten, Essiggurkerl, Zwiebel, Salat, Sandwichsauce sowie Ketchup und Senf - dazu kommt allerdings das pflanzliche Patty von Beyond Meat. Der Fleischersatz auf Erbsenprotein-Basis ist laut der Systemgastro-Kette bei Aussehen und Geschmack von einem Rinder-Laibchen kaum zu unterscheiden. Dabei kommt es ohne künstliche Farbstoffe oder Konservierungsmittel aus.

Sonja Dirnböck, Head of Marketing für die Bereiche Food, Family, Brand Extensions und Delivery bei McDonald’s Österreich, zu der fleischlosen Neuheit: "Auf den McPlant Launch sind wir ganz besonders stolz: Als McDonald’s Österreich sind wir der erste Markt weltweit, in dem der Burger mit pflanzenbasierten Patty in Kooperation mit Beyond Meat flächendeckend ausgerollt wird. Diese Alternative wollen wir allen Burgerfans anbieten, die sich trauen, etwas Neues zu probieren und interessiert sind, pflanzliche Alternativen in die Ernährung einzubauen."

In keiner Präsentation des McPlant wird dieser allerdings vegetarisch oder sogar vegan genannt. Mit ein Grund dafür könnte sein, dass sich das fleischlose Patty den Grill mit seinen fleischigen Artgenossen teilt. Der McPlant ist ab sofort in den österreichischen McDonald’s Restaurants sowie über das Zustellservice McDelivery erhältlich.