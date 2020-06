Die Wirtschafts-Initiative Re-opening Austria stößt auf breite Resonanz und wird daher bis Ende Juli verlängert.

Bereits über 50 heimische Unternehmen holen sich die Studierenden als junge First Mover mit speziellen Rabatten wieder in ihre Läden und Shops. Das Ziel der Initiative: Die Wirtschaft wieder anzukurbeln und einzigartige Studentenrabatte bis zu 50 Prozent auf der edudeals Vorteilsplattform anzubieten, die Unternehmen kostenlos zur Verfügung steht.Die Aktion stößt auf große Resonanz bei einem breiten Branchenmix: Die Palette reicht von Mode- und Schuhhandel mit Partnern wie Humanic oder Vero Moda und Jack & Jones, Snacks und Kaffee von Ströck und Starbucks und viele mehr.Die edudeals Vorteilsplattform ( edustore.at ) wurde dabei umfassend beworben. Newsletter an 250.000 Studierende, Native Ads auf Studentenblogs und ÖH-Seiten und sogar per SMS Aussendung an mehrere 10.000 Studierende. Darüber hinaus erhält jeder Teilnehmer auch ein individuelles Mediavolumen für seinen edudeal genau in dieser Zielgruppe im Wert von 6.000 Euro in Form von Newslettern und Onlinewerbung free on top.