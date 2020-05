Media in Progress stellt Unternehmen kostenlos seine Medienpower und die edudeals Conversion Plattform zur Verfügung, um Studenten zu unterstützen.

Das Medienhaus Media in Progress, seit über 20 Jahren Spezialist für Uni-Marketing, unterstützt das Comeback der heimischen Wirtschaft und bietet seine Reichweite und Medienpower bei den 400.000 Studenten Österreichs jetzt kostenlos an.

Markus Müller, Gründer von Media in Progress: „Wir haben die Reichweite, um die jetzt besonders wichtigen jungen First Mover zu erreichen, die nun ihrerseits besondere Studentenangebote mehr denn je brauchen können. Gemeinsam können wir somit mehrfach Gutes tun und tragen mit vereinter Kraft zu einer substantiellen Hilfe für Österreichs Studierende und zum gelungenen Re-opening Austria bei!“ "Kunden, die sich wieder trauen" "Um die österreichische Wirtschaft und den heimischen Handel wieder hochzufahren, braucht es Kunden, die sich wieder trauen, Geschäfte, Cafés, Restaurants und Museen zu besuchen. Da ist die Studentenschaft geradezu prädestiniert dafür – sie sind jung, klassische First Mover, Early Adopter und online ohnehin die Vorreitergruppe", heißt es in der aktuellen Aussendung von Media in Progress weiter.

Das Medienhaus bietet daher die edudeals, Österreichs größte Vorteilsplattform für Studenten, im Mai und Juni für alle österreichischen Unternehmen komplett kostenlos an. Damit wird einerseits den 400.000 österreichischen Studierenden mit einem besonderen Entgegenkommen geholfen, gleichzeitig kann so die eigene Frequenz von Beginn an ordentlich angekurbelt werden, „denn für gute edudeals ist diese junge Bevölkerungsschicht sowohl online als auch stationär stets zu begeistern“. Bewerbungen auf allen Kanälen Diese edudeals bewirbt Media in Progress nicht nur auf den edudeals Plattformen edustore.at und educom.at (mit jeweils 100.000 Visitors) sondern auch mit einer umfassenden Kommunikationsoffensive mit Newslettern an 250.000 Studierende, Native Ads auf Studentenblogs und ÖH-Seiten und sogar per SMS-Aussendung an mehrere 10.000 Studierende. Darüber hinaus erhält jeder Teilnehmer auch ein individuelles Mediavolumen für seinen edudeal genau in dieser Zielgruppe im Wert von 6.000 Euro in Form von Newslettern und Onlinewerbung.

Weitere Infos und Buchungsmöglichkeiten zur Re-opening Austria Inititative gibt es hier.