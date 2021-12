Meggle: Aus M-Back wird Meggle Bakery

Ab sofort firmiert die Backwarensparte der deutschen Molkerei Meggle unter dem Namen Meggle Bakery.

Seit Jänner 2020 ist die M-Back GmbH aus Gebesee in Thüringen eine 100-prozentige Tochter der Meggle-Gruppe. Das soll ab sofort auch in der Außenwirkung der Gesellschaft ersichtlich sein, die ab sofort unter Meggle Bakery GmbH firmieren wird. "Die Namensgebung unterstreicht die Zugehörigkeit zur Meggle-Gruppe, sowie die internationale Ausrichtung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft bleibt unverändert", heißt es aus dem Unternehmen. Demnach bilden auch weiterhin Meggle CEO Matthias Oettel und Heiko Heinrich die Führungsspitze.

Backwaren gehören zum erfolgreichsten Produktsegment der Molkerei-Gruppe mit Hauptsitz in Wasserburg am Inn. Am Standort Gebesee werden seit 2009 Tiefkühlbackwaren und gekühlte Backerzeugnisse hergestellt. Aktuell beschäftigt Meggle dort rund 350 Mitarbeiter, die sowohl für die eigene Marke als auch Handelsmarken produzieren. Seit Pandemiebeginn erweisen sich vor allem die gefüllten und gekühlten Baguettes des Unternehmens als Umsatzbringer. Gegründet wurde M-Back von den Unternehmern Toni Meggle und Karlheinz Bindewald, bis sich Meggle vor rund zwei Jahren 100 Prozent der Anteile an der Großbäckerei sicherte.