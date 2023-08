Die Melitta Gruppe zieht Bilanz und spricht von einem "herausfordernden Geschäftsjahr". Vom Konzernumsatz darf man sich nicht täuschen lassen.

Die Kaufzurückhaltung aufgrund der Teuerungen, die gestiegenen Kosten für Energie-, Transport- und Rohstoffe, geopolitische Veränderungen, Verhandlungen mit dem Handel sowie der Margendruck machten Melitta im vergangenen Jahr zu schaffen. "Insbesondere die gestiegenen Materialaufwandskosten und die hohen Preisschwankungen im Kaffee- und im Aluminiummarkt haben sich auf die Ertragssituation der Melitta Gruppe negativ ausgewirkt. Zudem hat sich die Nachfrage der privaten Haushalte aufgrund des eingetrübten Konsumklimas beträchtlich abgeschwächt", so Volker Stühmeier, Mitglied der Unternehmensleitung der Melitta Gruppe. Das dennoch positive Ergebnis von 2.284 Millionen Euro, das sind rund 402 Millionen Euro mehr als noch im Jahr zuvor, ist in erster Linie auf die Preisanpassungen und das normalisierte B2B-Geschäft nach der Corona-Pandemie zurückzuführen. Außerdem fließen diesmal auch noch die Zahlen der 2021 mehrheitlich übernommenen Roast Market GmbH und von Corsino Sorsini S.r.L. ein.



Dennoch gibt es auch Positives zu vermelden oder wie Jero Bentz, Mitglied der Unternehmensleitung der Melitta Gruppe, es ausdrückt: "Gleichwohl ist es uns gelungen, frühzeitig auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren, solide zu wirtschaften und unsere Lieferfähigkeit durchgehend sicherzustellen. Zudem haben wir erneut große Fortschritte bei unserer Transformation zu einer nachhaltig ausgerichteten Unternehmensgruppe gemacht und in viele zukunftsorientierte Projekte investiert". Dazu zählten im Geschäftsfeld Kaffee neue Kaffeemischungen, die Erweiterung der Produktrange im Bereich Ganze Bohne, der Ausbau der 2021 gelaunchten Manufaktur-Kaffee-Produktreihe sowie neue Angebote für den B2B-Markt. Darüberhinaus wurde im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres der Anteil an verwendeten Post-Consumer- beziehungsweise Post-Industrial-Rezyklaten erheblich gesteigert und die Menge an direkten und indirekten CO-Emissionen weiter kontinuierlich gesenkt. Besondere Aufmerksamkeit erhielten die Social-Business-Aktivitäten der Unternehmensgruppe in Indien, die Förderprojekte in den Kaffeeanbauländern sowie der Aufbau einer leistungsfähigen Governance zur Sicherstellung der Menschenrechte in den Lieferketten. Gleichzeitig wurde die Anzahl der Mitarbeitenden auf 5.957 erhöht, 2018 waren es noch