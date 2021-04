Melitta Professional bietet großen Gastronomie- und Handelsketten wie auch kleinen und mittelständischen Betriebe die Möglichkeit einer intelligenten Vernetzung und Kommunikation ihrer Kaffeemaschinenflotte an.

Melitta Professional arbeitet bereits seit einiger Zeit gemeinsam mit ihren Kunden an der Digitalisierung der Maschinenflotten und hat in zahlreichen Projekten bereits viele tausend Maschinen insbesondere der Melitta Cafina XT Generation vernetzt. Dieses Angebot richtet sich sowohl an große Gastronomie- und Handelskunden wie auch an kleine und mittelständische Betriebe und soll einen wesentlichen Grundbaustein für die Optimierung und Weiterentwicklung ihres Geschäfts bieten. Mit dem Insights-Kundenportal als cloudbasierte Online-Plattform wurde ein zentraler Einstieg in die digitale Welt der Kaffeemaschinen geschaffen. "Wir freuen uns, dass wir mit Melitta Insights all unseren Kunden den digitalen Einstieg in die Welt ihrer Maschinen ermöglichen können", sagt Matthias Standke, Produktmanager Melitta Insights.

Damit sind detaillierte Analysen zu produzierten Einzelgetränken oder aggregierten Produktgruppen möglich, ebenso wie eine Bereitstellung relevanter Informationen zum Kaffeegeschäft. "Das Benchmarking aller Standorte, auch länderübergreifend, kann nun in wenigen Schritten intuitiv und einfach erledigt werden. Manager haben die Verkaufszahlen, Ausgabezeiten bis hin zu jedem einzelnen Getränk immer im Blick. Aktuelle und wichtige Informationen zum Betriebszustand der Maschinen werden aussagekräftig visualisiert und zeigen beispielsweise rechtzeitig Nachfüllbedarf für Bohnen, Kakao oder Milch, geben Reinigungsinfos und signalisieren im Bedarfsfall, dass der Kaffeesatz-Container geleert werden muss", erläutert Standke.