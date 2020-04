Die beiden Lifestyle-Magazine wählten aus fast 150 Produkten insgesamt 19 Sieger. Gepunktet wurde mit ungewöhnlichen Zutaten, mit besonderer Achtsamkeit bei der Herstellung oder mit Fairness in der Wertschöpfungskette.

"In diesem Jahr konzentrierte sich die Jury aus Ökotrophologen und Ernährungsredakteuren auf Innovationen, und zwar sowohl bei Frühstücksprodukten, solchen für Mittags- und Abendmahlzeiten als auch bei Snacks", sagt Jurymitglied Gabriele Giesler.So heimsten in der Kategorie Snacks beispielsweise die Bio-Kochbananen-Chips von El Origins den Sieg ein, da sie nicht nur durch ihren Geschmack überzeugten, sondern auch durch das Engagement des Herstellers für die Kleinbauern in Ecuador.

Bei den Frühstücksprodukten schmeckte den Testern unter anderem das zuckerfreie Knuspermüsli von Dr. Oetker Vitalis besonders gut. Die vegane Pizza "Veggie Lovers" von Garden Gourmet überraschte mit cremiger Blumenkohlsoße statt Käse und so viel Gemüse und Vollkornanteile, dass dieses schnelle Mittagessen 75 Prozent des Tagesbedarfs an Ballaststoffen liefert. Begeistert war die Jury auch über die Bio-Backmischung "Life Changing Bread" von enerBIO, mit der man ganz leicht ein Brot ohne Mehl und ohne Hefe hinbekommt. Giesler: "Für alle, die abends gerne eine Schnitte essen möchten, aber die typischsten Brotzutaten nicht vertragen können."

Die siegreichen Hersteller wurden mit einer offiziellen Urkunde geehrt.