Mit dem Kauf des Start-ups Brooklyn Soap stärkt Merz Consumer Care seine Männerpflege-Sparte. Beide Unternehmen agieren auch in Zukunft eigenständig.

Der Hersteller von unter anderem tetesept, depilan und Burgit sicherte sich bereits im Herbst 2020 Anteile an dem Start-up Brooklyn Soap aus Hamburg. Das vor rund 10 Jahren gegründete Unternehmen hat sein anfänglich auf nachhaltige Bartpflege-Produkte spezialisiertes Portfolio erweitert und ist mittlerweile zu einer umfassenden Männerpflege-Marke avanciert und sich eine Expertise im digitalen Marketing und im Multi-Channel-Business angeeignet. Der Schritt zur Komplettübernahme ist nun ein weiterer Meilenstein für beide Unternehmen: Mit dem Investment vergrößert Merz Consumer Care seinen Einfluss im Massmarket, während die Brooklyn Soap Rückenwind für den weiteren Ausbau im Bereich Männerpflege erhält sowie Zugang zu Ressourcen im Bereich R&D, Produktion, Supply Chain und Category Management.

"Wir waren von Anfang an von Brooklyn Soap überzeugt. Umso mehr freut es uns, dass sich unsere Erwartungen in puncto Ergänzung und Stärkung beider Unternehmen sowie einer guten Zusammenarbeit zu 100 Prozent erfüllt haben", meint Steven Potschull, Sales Director DACH und Interim CEO bei Merz Consumer Care. Felix Ermer, Mitgründer und Co-Geschäftsführer der Brooklyn Soap hat ambitionierte Ziele: "Unsere Vision ist es, Brooklyn Soap Company zur führenden Naturpflege-Marke für Männer in der DACH-Region zu entwickeln."

Gründer bleiben im Unternehmen

Die beiden Unternehmen sollen auch weiterhin eigenständig agieren. Merz möchte zudem keinen direkten Einfluss auf das operative Geschäft von Brooklyn Soap nehmen und auch das Team rund um die drei Geschäftsführer Felix Ermer, Viktor Dik und Jonas Hillebrech am aktuellen Standort Hamburg unverändert lassen. "Der stufenweise Einstieg bei Brooklyn Soap hat uns erlaubt, partnerschaftlich das Unternehmen weiterzuentwickeln und wir sind stolz darauf, dass die drei Gründer mit ihrem Know-how weiter im Unternehmen tätig bleiben", erklärt Merz Group COO Hans-Jörg Bergler.