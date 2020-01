Von 17. bis 26. Jänner 2020 werden rund 400.000 Fach- und Privatbesucher erwartet.

Die Internationale Grüne Woche Berlin startete am 17. Jänner 2020 in ihre 85. Messeausgabe. Die heurige Auflage der laut eigenen Angaben globalen Leitmesse für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau befindet sich mit 1.800 Ausstellern aus 72 Ländern (2019: 1.750 Aussteller aus 61 Ländern) auf Rekordkurs. 15 davon stammen aus Österreich. Die Österreichvertretung fällt demnach "kleiner, aber feiner" aus als zuletzt, heißt es von der Agrarmarkt Austria Marketing (AMA).

Als Partnerland der Grünen Woche fungiert diesmal Kroatien. In Halle 10.2 dürfen sich somit die Besucher auf das gastronomische Angebot aus den Regionen Istrien, Slawonien, Dalmatien und Zentralkroatien freuen.



Die Trendthemen der heurigen Grünen Woche sind Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und umweltfreundliche Produktionsverfahren. "Die diesjährige Messe wird zeigen, welche Lösungsansätze und Antworten die Land- und Ernährungswirtschaft für diese Herausforderungen bereit hält. Der Stellenwert der Grünen Woche als Marketing- und Diskussionsplattform für alle Erzeugnisse und Themen der Land- und Ernährungswirtschaft wird mit einer erneuten Rekordbeteiligung unterstrichen", betont Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin. Unter den rund 400.000 erwarteten Fach- und Privatbesuchern werden auch Landwirtschaftsminister aus weltweit 70 Ländern sein.