Messe Nürnberg: Bio wirkt

Die Biofach & Vivaness lockte dieses Jahr vom 12.-15. Februar über 47.000 internationalen Fachbesucher und beweisen: Bio liegt im Trend.

Das Messe-Duo Biofach und Vivaness in Nürnberg war auch 2020 wieder ein voller Erfolg. 3.800 Aussteller aus 80 Ländern präsentierten sich auf 57.000 Quadratmetern. Dabei musste die Ausstellungsfläche abermals um zwei zusätzlichen Hallen (3A und 3C) erweitert werden. Sie erhielten den Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Generell gab die Messe einmal mehr einen umfassenden Überblick über die weltweite Bio-Lebensmittel- und Naturkosmetik-Branche entlang der gesamten Wertschöpfungskette. "Das Messe-Duo präsentiert sich 2020 so vielfältig wie nie und bestätigt seine Rolle als globaler Branchentreff eindrücklich. Mit einem exzellenten Rahmenprogramm und dem Kongressschwerpunkt ‚Bio wirkt!‘ gestaltet die Branche von hier aus die Zukunft mit!", freut sich Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung NürnbergMesse. Die bestimmenden Zukunftsfragen drehten sich dabei um die Themen Plastik(-alternativen) und Zero Waste, Veganismus sowie Wasser als gefährdete Lebensgrundlage.Eröffnet wurde die Messe übrigens von der Primatenforscherin, Umweltaktivistin und UN-Friedensbotschafterin Dr. Jane Goodall. Sie sprach darüber, dass jeder einzelne angehalten ist, auf die Umwelt zu schauen, auch beim Konsum – ob Lebensmittel oder Kleidung, es muss bio sein – und wurde für ihre Keynote mit Standing Ovations belohnt.Auch Österreich war wieder stark vertreten 130 Aussteller versammelten sich auf über 2.000 Quadratmetern – das ist neuer Rekord. Allein beim Stand der Wirtschaftskammer Österreich/Außenwirtschaft Austria waren 62 Unternehmen und Start-ups zu finden. Drei Österreichische Unternehmen überzeugt die Fachbesucher besonders und zeichneten sie im Rahmen des Best New Product Awards aus, die in jeweils sieben Kategorien der Biofach und Vivaness vergeben wurden. So gewann das "Bio Schafmilcheis – Eis im Glas" von Eisl Eis in der Biofach-Kategorie "Tiefkühlprodukte" und Sonnentor mit den „Ätherischen Gewürzölen“ in der Kategorie "Trockenprodukte, Kochen und Backen". Eliah Sahil Organic zählte mit dem "Bio Zahnpulver Ingwer und Bio Zahnöl Kurkuma" zu den strahlenden Gewinnern in der Vivaness-Rubrik "Drogerieartikel".