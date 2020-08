Meßmer stellt seinen Gastro-Vertrieb auf neue Beine und setzt dabei für mehr Effizienz, besseren Service und intensivere Betreuung auf Mautner Markhof.

Die Traditions-Teemarken "Meßmer ProfiLine" und "Meßmer Bio ProfiLine" werden nach eigenen Angaben schon jetzt stark für die Hotellerie und Gastronomie nachgefragt. Um Hoteliers und Gastronomen aber noch besser bedienen zu können, geht Meßmer, hierzulande im Vertrieb von Milford Tee Austria, ab 1. September eine Partnerschaft mit Mautner Markhof Feinkost ein."Die Zusammenarbeit mit Mautner Markhof ist eine tragfähige, rot-weiß-rote Lösung. Sie macht die Meßmer-Teespezialitäten für die Gastronomie und Hotellerie noch leichter zugänglich und erhöht die Servicequalität massiv. Die enge Partnerschaft fußt auf der langjährigen Expertise beider Unternehmen: Meßmer blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück und setzt als Bio-Pionier neue Akzente am österreichischen Teemarkt“, betont Milford-Tee-Austria-Geschäftsführerin Karin Stainer. Bei Mautner Markhof, die mit ihrer Vertriebsexpertise bereits für Marken wie Aiko, BBQUE, Develey, Gatorade, Monari Federzoni, Reine de Dijon oder TabascoR sowie für die eigene Marke Mautner Markhof verantwortlich zeichnen, freut man sich ebenfalls über die Partnerschaft. "Durch die Zusammenarbeit mit der Traditionsmarke Meßmer kann Mautner Markhof als Profi im Gastronomiebereich seinen Kundinnen und Kunden ein noch umfangreicheres Sortiment an hochwertigen Qualitätsprodukten anbieten", so Mautner-Markhof-Vertriebsleiter Christian Mascha.Fünf Außendienstmitarbeiter werden künftig als direkte Ansprechpartner für Hoteliers und Gastronomen im ganzen Land unterwegs sein. Die Belieferung erfolgt weiterhin in bewährter Manier direkt über die Cash & Carry-Märkte. So können weitere Synergien für ein optimales Services gebündelt und der Großhandel direkt einbezogen werden, heißt es.