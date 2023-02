Renate Lottis

Das Mestemacher-Führungsteam auf der Jahrespressekonferenz 2023 im Parkhotel Gütersloh (v.l.n.r.): Kim Folmeg (Geschäftsführer Produktion), Marta Glowacka (Geschäftsführerin kaufmännischer Bereich), Albert Detmers (geschäftsführender Gesellschafter), Ulrike Detmers (geschäftsführende Gesellschafterin, Sprecherin der Geschäftsführung) sowie Fritz Detmers (geschäftsführender Gesellschafter)

Die deutsche Brot- und Backwaren-Gruppe Mestemacher steigerte 2022 ihren Netto-Umsatz um 3,3 Prozent auf 157 Millionen Euro.

Vom Sortiment der Mestemacher GmbH sind rund 80 Prozent für die vegane und rund 20 Prozent für die vegetarische Ernährung geeignet. Damit sieht man sich absolut am Plus der Zeit, in der die Bedeutung von pflanzenbasierten Essgewohnheiten laufend zunimmt. Zudem profitiert man laut Eigenaussage von der Präferenz zum Bevorraten, was sich positiv auf den Absatz der natürlich pasteurisierten Roggenvollkornbrote auswirkt, die ungeöffnet über 180 Tage haltbar sind. In Zahlen ausgedrückt kam die Mestemacher-Gruppe im Jahr 2022 auf einen Netto-Umsatz von 157 Millionen Euro, was ein Plus von 3,3 Prozent gegenüber 2021 bedeutet. Für 2023 erwartet das Unternehmen eine ähnliche Umsatzsteigerung von 3,2 Prozent auf 162 Millionen Euro.





Das Investitionsvolumen 2023 wird mit 9,0 Millionen Euro beziffert, wobei 7,2 Millionen Euro davon zur Tochtergesellschaft Modersohn's Mühlen- und Backbetrieb GmbH in Lippstadt fließen. Hier werden fast 3.000 Quadratmeter Nutzfläche (Bürofläche, Sozialräume, Schulungsräume, Lagerflächen, Versand mit drei Verladerampen) angebaut.

Das Investitionsvolumen 2023 wird mit 9,0 Millionen Euro beziffert, wobei 7,2 Millionen Euro davon zur Tochtergesellschaft Modersohn's Mühlen- und Backbetrieb GmbH in Lippstadt fließen. Hier werden fast 3.000 Quadratmeter Nutzfläche (Bürofläche, Sozialräume, Schulungsräume, Lagerflächen, Versand mit drei Verladerampen) angebaut.