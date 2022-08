CASH

CASH-Chefredakteurin Margaretha Jurik traf Mondelez-Österreich-Geschäftsführerin Elisabeth Hülsmann zum sommerlichen Gespräch über die neue Art zu arbeiten.

Am Standort Wien von Mondelez Österreich ticken die Arbeitsuhren nun ein wenig anders. Nach dem dortigen Büroumbau und der Einführung der 4-Tage-Woche nach Bedarf als Pilotprojekt, gilt es, einige Dinge im Arbeitsablauf neu zu denken. CASH sprach mit Elisabeth Hülsmann, Managing Director Mondelez Österreich, darüber, was dieser "New way of work" an Flexibilität verlangt, und was damit auf Führungskräfte und Arbeitspensum zukommt.

Es begann mit dem Auslaufen des bestehenden Mietvertrages für das Büro in der Schönbrunner Straße. Frisch in der Position der Österreich-Geschäftsführung nahm si