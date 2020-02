Mondelez: EU-Untersuchung bestätigt

Im Rahmen eines Pflichtberichts bestätigt der Süßwarenhersteller nun erstmals, dass die EU-Wettbewerbsbehörde dem Verdacht hinsichtlich Preisabsprachen nachgeht.

Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, erklärt Mondelez in einem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Pflichtbericht über das vergangene Geschäftsjahr, dass die Europäische Kommission eine Untersuchung wegen eines möglichen Verstoßes gegen die EU-Wettbewerbsgesetze eingeleitet habe. Das Unternehmen zeige sich aber nach eigenen Angaben kooperativ.Dem Milka-Hersteller wird vorgeworfen, "Praktiken zur Beschränkung des grenzüberschreitenden Handels" betrieben zu haben. Das Einleiten der Untersuchung heiße jedoch nicht, dass es tatsächlich zu einem Gesetzesverstoß gekommen sei, betont Mondelez.Bereits vergangenes Jahr soll es Medienberichten zufolge zu einer Razzia in einigen Mondelez-Standorten u. a. in Bremen und Wien gekommen sein. Dabei sollen Unterlagen sichergestellt und die Räume anschließend versiegelt worden sein. CASH hat berichtet