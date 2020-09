Mit der Kampagne #keepthegood will die beliebte Traditionsmarke mehr Bewusstsein für das Gute und Wertvolle auf dieser Welt schaffen.

Wie jeder einzelne von uns die Welt ein kleines bisschen zarter machen kann, zeigt Milka in der neuen Awareness-Kampagne #keepthegood. "Viel Gutes entdecken bzw. wiederentdecken – auch das hat dieses außergewöhnliche Jahr mit sich gebracht. Mit unserer Milka Kampagne #keepthegood wollen wir das Wertvolle wie unsere Natur, lieb gewonnene Traditionen und kleine Gesten in den Vordergrund rücken", so Nina Mahnik, Marketing Managerin Mondelēz Österreich.Unter dem Motto "Bleib´ma zart zueinand", fordert Milka im Herbst zu kleinen, unerwarteten Gesten auf. Passend dazu sind ab sofort die neuen Milka Pralinés "Süßes Mitbringsel" im Handel erhältlich. #keepthegood" verbindet das Unternehmen auch mit besonderen Orten, an denen man Zeit mit seinen Lieblingsmenschen verbringen kann. Ab Oktober ehrt Milka daher im "I love Austria"-Design drei Regionen in besonderen Editionen: "I love Wien", "I love Salzburg" und "I love Tirol".