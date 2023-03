Subbotina Anna - stock.adobe.com

Mondelēz International will bei der Weizenbeschaffung für die europäische Keksproduktion auf regenerative Landwirtschaft setzen. Dabei soll die Harmony Academy und der Harmony Rat unterstützen.

2008 rief Mondelēz das Harmony-Programm ins Leben, um die eigene Nachhaltigkeitsstrategie zu unterstützen. Ziel dabei ist es, Konsument:innen für jeden Anlass den richtigen Snack, zum richtigen Zeitpunkt, der auf die richtige Art und Weise hergestellt wird, anzubieten. Ein Teil dieser Strategie ist nun, die europäische Keksproduktion umzustellen. So soll die gesamte Menge des verwendeten Weizens aus regenerativer Landwirtschaft kommen. Das würde dazu beitragen, den CO 2 -Ausstoß zu verringern und die Biodiversität zu erhalten - wie es in einer Presseaussendung des Unternehmens heißt. Mit der neu gegründeten Harmony Academy sollen Landwirt:innen beim Umstieg auf eine regenerative Landwirtschaft unterstützt werden. Sie umfasst digitale und praktische Schulungen sowie Tools zur Messung der Umweltbelastung.