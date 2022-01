Ab sofort firmiert der griechische Snackhersteller Chipita unter dem Dach von Mondelēz International.

Mondelēz International verkündet zu Jahresbeginn den Abschluss der Akquisition von Chipita Global S.A. Der Nahrungsmittelriese übernimmt damit einen nach eigenen Angaben "wachstumsstarken Marktführer" in der Kategorie Croissants und gebackene Snacks aus Mittel- und Osteuropa. Dieser Erwerb versetzt Mondelēz International in die Lage, ein breites Portfolio an Backwaren in Europa anzubieten und die steigende Nachfrage in diesem Segment zu bedienen, heißt es aus dem Unternehmen. Die Übernahme eröffnet zudem ein großes Innovationspotenzial, da sie die Mondelēz-Marken wie Cadbury und Milka mit den beliebten Croissant- und Snackmarken von Chipita Global S.A. wie 7Days zusammenführt. Mit seinen Marken und Produkten erreicht Chipita nach eigenen Angaben rund zwei Milliarden Menschen in 50 Ländern weltweit.