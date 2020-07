Angesichts der anhaltenden Herausforderungen durch Covid-19 verzeichnete Mondelēz International ein starkes zweites Quartal.

Der organische Nettoumsatz des Unternehmens stieg um 0,7 Prozent. Die Wachstumsrate des organischen Nettoumsatzes ist in den entwickelten Märkten im Vergleich zum Niveau vor der Covid-19-Pandemie höher, da die Verbrauchernachfrage im Verlauf der Krise stieg.Dirk Van de Put, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer, kommentiert die Ergebnisse so: "Angesichts des herausfordernden Umfelds bin ich mit unserer Leistung im zweiten Quartal zufrieden, wobei die Umsatzentwicklung von den entwickelten Märkten und starken Marktanteilsgewinnen in allen Kernmärkten getragen wurde. Unsere Leistung in den Schwellenländern hat sich im Laufe des Quartals verbessert, da Geschäfte wieder öffneten und Konsumenten in vielen Märkten wieder zunehmend Zugang zu unseren Produkten erhielten. Obwohl wir durch Covid-19 weiterhin Volatilität und Unsicherheit erwarten, bin ich zuversichtlich, dass wir mit unserer Strategie, unseren Investitionen, Produktkategorien und Aktivitäten diese Krise erfolgreich meistern und gestärkt daraus hervorgehen."Laut Van de Put konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf die Sicherheit und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und darauf, "unsere Handelspartner unter den außergewöhnlichen Umständen, die durch Covid-19 verursacht wurden, bestmöglich zu bedienen. Ich bin stolz darauf, wie unsere Teams die Geschäftskontinuität auf sichere und effiziente Art und Weise für unsere Kunden und Konsumenten unter Beweis gestellt haben."