Mondelēz International: Nachhaltig snacken

Mit dem „Snacking Made Right”-Report dokumentiert Mondelēz den Fortschritt in der Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele.

Der jährlich erscheinende Unternehmensbericht zeigt, dass auch im Vorjahr entscheidende Schritte auf dem Weg zur Erreichung der festgesetzten Ziele gemacht werden konnten. „Da die Welt weiterhin mit der globalen Covid-19-Pandemie zu kämpfen hat, ist jetzt mehr denn je die Zeit für Unternehmen gekommen, das Richtige zu tun und ein nachhaltiges Geschäftswachstum in großem Maßstab voranzutreiben", ist Dirk Van de Put, CEO Mondelēz International überzeugt. „Ich bin stolz auf die bedeutenden Fortschritte, die wir im Jahr 2019 erzielt haben, und glaube, dass unsere angestrebten Ziele für 2025 die richtigen Ziele sind, auf die wir uns für die Zukunft auch weiterhin konzentrieren sollten.“

Was bisher erreicht wurde

Wie aus dem Bericht hervorgeht, wurden bis Ende 2019 63 Prozent des Kakaovolumens für die Schokoladenmarken über das Nachhaltigkeitsprogramm Cocoa Life bezogen. Zu diesem Programm gehört auch das gesamte Milka Schokoladen-Sortiment in Europa. Das Ziel des Süßwarenriesen ist es, bis 2025 100 Prozent zu erreichen. Weiters werden bislang, wie aus dem Report hervorgeht, 65 Prozent des Weizens für die Gebäckmarken in Europa durch das konzerneigene Nachhaltigkeitsprogramm Harmony-Programm beschafft. Zudem konnten die CO-Emissionen über alle Herstellungsvorgänge hinweg um 15 Prozent reduziert werden. Mittlerweile sind darüber hinaus 93 Prozent der Verpackungen recyclingfähig. „An die Zukunft zu denken ist auch in Krisenzeiten wie diesen von großer Bedeutung. Wir fokussieren uns weiterhin darauf ,das Richtige zu tun' und so unserer Verantwortung gerecht zu werden. Als lokales, aber auch globales Team liegt uns viel daran, kontinuierlich an unseren Zielen zu arbeiten, wie der ‚Snacking Made Right‘-Report zeigt“, so Ludwig Askemper, Managing Director Österreich von Mondelēz International.