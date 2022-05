Der größte Milka-Relaunch seit 25 Jahren bringt neben einer neuen Rezeptur mit mehr Kakao auch ein neues Design bei der Tafel sowie der Verpackung.

Nach insgesamt drei Jahren Entwicklungszeit ist eine neue Rezeptur mit noch mehr Kakaogehalt entstanden. Mit der weiterentwickelten Rezeptur setzt Milka auf ausschließlich nachhaltig angebauten Kakao aus dem eigenen Cocoa Life Nachhaltigkeitsprogramm, was nun deutlicher sichtbar am Logo auf der Vorderseite der Verpackung wird. Darüber hinaus verändert sich auch die Tafelform für den Großteil des Sortiments sowie das Verpackungsdesign in der gesamten Produktpalette. Milka schenkt ihrer beliebten lila Kuh damit mehr Aufmerksamkeit: Sie blickt den Naschkatzen nun direkt entgegen und das von einem geprägten Eck-Stückchen der Tafel und auch der Verpackung. Mondelez Die neue Milka-Tafel "Wir wissen, dass der Geschmack der Schokolade ausschlaggebend für die Kaufentscheidung ist. Mit unserer weiterentwickelten Rezeptur und Tafelform sowie dem für unsere Milka nachhaltig angebauten Kakao aus unserem Nachhaltigkeitsprogramm Cocoa Life, bieten wir unseren Konsumentinnen und Konsumenten die zarteste Milka. Wir sind davon überzeugt, dass Milka mit dem Relaunch das Markenversprechen stärken, die bisherigen Milka-Käufer begeistern und neue Fans gewinnen wird", meint Nina Mahnik, Marketing-Managerin Mondelēz Österreich.