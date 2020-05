Mondelēz International vermeldet ein weltweit starkes erstes Quartal, bei dem deutliche Marktanteils-Zuwächse erzielt wurden.

Der Süßwarenkonzern trotzt der weltweiten Coronakrise und präsentiert eine positive Quartalsbilanz. Laut den jüngsten Zahlen betrug das organische Nettoumsatzwachstum im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 6,4 Prozent. Der bereinigte Gewinn pro Aktie belief sich auf 0,69 US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Anstieg um 10,8 Prozent. Der Kapitalrückfluss an die Aktionäre lag bei etwa 1,1 Milliarden US-Dollar. „Die Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen“, sagt Ludwig Askemper, Managing Director Österreich bei Mondelēz International. „Es macht mich stolz, dass wir es trotz vieler Widrigkeiten und erheblichem Mehraufwand geschafft haben, unser Geschäft kontinuierlich fortzuführen und den Betrieb in unseren Werken aufrecht zu erhalten. So konnten wir als systemkritisches Unternehmen unseren Beitrag gemeinsam mit dem österreichischen Handel zur Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln leisten. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern bedanken, die täglich dafür sorgen, dass die Lieferketten in der Krise nicht abreißen und unsere Konsumenten ihre Lieblingsprodukte im Einzelhandel vorfinden.“

Mit Blick auf die weltweiten Quartalsergebnisse ist insbesondere in Nordamerika und Europa im letzten Monat des ersten Quartals ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Snacking-Produkten des Unternehmens erkennbar, so Askemper.