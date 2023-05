Mondelēz: Lila Umfrage

Im Rahmen der neuen Kampagne "Lila ist bunt" ist Milka in ganz Österreich auf der Suche nach beliebtesten Tafelsorte. Dabei gibt es für die Teilnehmer:innen nicht nur etwas zu gewinnen, der Schokoexperte will damit auch den Vorlieben der Bundesländer auf den Grund gehen.

Mit Nüssen, Karamell, Keksen, Smarties, aus weißer Schokolade oder doch lieber ganz klassisch - die Auswahl des Milka Tafelsortiments ist vielfältig. Und das ist vielen gar nicht bewusst, wie Mondelez Österreich Marketing Managerin Nina Mahnik erzählt. "Mit 'Lila ist bunt' wenden wir uns vor allem an Millennials und junge Familien, die unser breites Tafelsortiment bisher noch wenig kennen. Wir wollen dazu inspirieren, Neues zu probieren, das Bunte an unserer Marke zu entdecken und die Vielfalt zu feiern", sagt sie.



Um dabei herauszufinden, wie bunt der Geschmack der Österreicher:innen tatsächlich ist, startet Milka eine Online-Umfrage, bei der zwischen 11. April und 4. Juni für die beliebteste Milka Tafelsorte abgestimmt werden kann. Die Teilnehmer:innen könne dabei Goodie-Bags inkl. einer Retro-Kühlbox mit einem Jahresvorrat an Milka Tafelschokoladen, und als Hauptpreis eine Vespa Primavera 50 E5 gewinnen. Gleichzeitig soll die Studie aber auch Erkenntnisse über das Konsumverhalten der Österreicher:innen liefern. Es gilt herauszufinden, was hierzulande die Lieblingstafel ist, welche Unterschiede es in den einzelnen Bundesländern gibt und ob man es lieber knusprig, fruchtig zart oder doch eher luftig mag.