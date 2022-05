Der Bio-Gemüse-Vermarkter Morgentau vertreibt nun zahlreiche Artikel über gurkerl.at und mjam.

Erdäpfel Gemüserolle 450g

Erdäpfel Käse Rolle 450g

Gemüse Käse Pressknödel Rolle 300g

Gemüse Semmelrolle 450g

Rote Rüben vorgegart 500g

Zuckermais vorgegart 350g

Grillinge - Erdäpfel in der Schale vorgegart - 500g

Kichererbsen gegart 350g

Topfen Knödel mit Quittenfüllung 390g

Seit seinen Anfängen als Bio- und Demeterbauer in den 1980/90er Jahren hatte es sich Christian Stadler zum Ziel gesetzt, häufig verwendete Gemüsearten in Bio-Qualität zu fairen Preisen zu den Konsumenten zu bringen. Das schafft er mittlerweile einerseits auch durch das Selbsterntegartenprojekt an 13 Standorten, andererseits über die Convenience-Produkte mit Zutaten aus Demeter-Landwirtschaft. Folgende sind nun auch bei gurkerl.at erhältlich:Beim Essens- und Lebensmittel-Lieferanten mjam sind die vorhin genannten Produkte gelistet und zusätzlich gibt es:Außerdem erhältlich sind die Morgentau-Produkte im eigenen Onlineshop, sowie bei Biogast, BioAustria Glashaus Linz, Bauernladen.at, Bersta Naturkost Großhandel, Biohof Achleitner, denns Biomarkt, Hoflieferanten, MPreis, PROLandwirt, Rewe, Spar, Unimarkt und Winkler Markt.