Seit der Übernahme der Klagenfurter Rösterei Exzelsior im Herbst 2021, hat die Naber Kaffeemanufaktur nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Euro in die Modernisierung der ältesten Großrösterei Kärntens investiert.

Ein Teil der Investitionen floss in den neu gestalteten Shop mit einem Schauraum sowie in zwei zusätzliche Mitarbeiter und dem Ausbau der Produktionskapazität. Dank letzterer konnte Naber das Umsatzvolumen am Standort laut Eigenaussage mittlerweile verdreifachen. Dabei fokussiert sich die Rösterei auf Private-Label-Röstungen, einer bedeutenden Einnahmequelle des Unternehmens. Im nächsten Jahr will Naber seine Produktion in Klagenfurt um 20 Prozent auf 850.000 Kilogramm verarbeiteten Rohkaffee steigern.