Hendrik de Jong, Country Manager Mars Austria, mit den neuen Ben’s-Original-Verpackungen, die ab August in Österreich in den Handel kommen.

Mars hatte nach globaler Kritik bereits im September angekündigt, der Marke Uncle Ben’s eine neue Identität zu geben. Nun ist der Relaunch abgeschlossen. Ab August werden die Reis-Produkte im neuen Design in den österreichischen Geschäften erhältlich sein.

Der neue Auftritt markiere einen wichtigen Schritt in Richtung des neuen Markenversprechens "Möglichkeiten schaffen, die allen einen Platz am Tisch bieten". Ben’s Original sei nicht nur eine Namens- und Verpackungsänderung, sondern "wir glauben, dass jeder es verdient, sich wohl und verstanden zu fühlen und Zugang zu gesunden Lebensmitteln zu haben", erklärt Hendrik de Jong, Country Manager bei Mars Austria. "Deshalb setzen wir uns auch für die Förderung von Inklusion und Gleichberechtigung ein. Wir möchten Möglichkeiten schaffen, dass mehr Menschen kochen und sich zusammensetzen können, um gemeinsame Mahlzeiten zu genießen."

Konnotation mit Sklaverei in den Südstaaten

Das Markenzeichen des Produkts, das den Kopf eines älteren schwarzen Mannes mit weißen Haaren zeigt, wurde aus dem Logo gestrichen. Die Bezeichnung "Uncle" und die Bebilderung erinnerten Kritikern zufolge an die Ära der Sklaverei in den USA

.

Partnerschaft mit Caritas

In den kommenden Monaten und Jahren wolle man noch mehr zu tun, um das neue Markenversprechen "erlebbar zu machen und damit allen einen Platz am Tisch zu bieten. Aus diesem Grund gehen wir auch in Österreich eine Partnerschaft mit Caritas ein."Mars wolle weltweit Projekte unterstützen, die weniger begünstigten Menschen Zugang zu gesunden Mahlzeiten ermöglichen. In Österreich geht Mars dazu eine Partnerschaft mit Caritas ein und unterstützt die Caritas Winterhilfe 2021. Für jedes verkaufte Ben’s-Produkt spendet Mars Austria im Aktionszeitraum zehn Cent an die Caritas Winterhilfe für warme Mahlzeiten.