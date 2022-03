Martin Steiger

Ritter Sport beugt sich Shitstorm und Boykott-Aufrufen – jedoch nicht so, wie viele Kritiker gefordert hatten. Der Schokoladenhersteller will seinen in Russland generierten Gewinn künftig spenden. Einem Rückzug aus dem Land erteilt Ritter damit erneut eine Absage.

Angesichts der enormen Kritik und Boykott-Aufrufe in den sozialen Medien wegen seiner Geschäfte in Russland sah sich Ritter Sport offensichtlich gezwungen, erneut zu handeln &n