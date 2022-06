WOERLE

Die Privatkäserei Woerle hat sich einen nachhaltigen Marken-Relaunch vom Packaging-Auftritt über das Corporate Design bis zum Kommunikationsauftritt verpasst, entwickelt von der langjährig betreuenden Agentur UniqueFessler.

Seit nunmehr fünf Jahren engagiert sich die Privatkäserei Woerle aus Salzburg mit dem Nachhaltigkeitsprogramm "Woerle-wirkt-weiter" in Sachen Artenvielfalt. Dies war die Basis für die Weiterentwicklung des gesamten Markenauftritts mit einem gänzlich neuen Packagingdesign-Auftritt sowie neuem Corporate Design. So findet man ab sofort auch alle Basisinformationen zum Nachhaltigkeitsprogramm prominent auf den Vorderseiten aller Packungen. Das Packaging selbst spiegelt optisch die Herkunft des Woerle Heumilchkäses aus Österreichs größter Heumilchregion, dem Flachgau & Mondseeland, wider - mit seinen charakteristischen Heuwiesen, Seen und Bergsilhouetten.





Pünktlich zum Start des neuen Auftritts gibt es auch eine neue Käse-Serie an sogenannten Herzstücken. Und parallel dazu die Einführungskampagne, die den Käseliebhaber:innen in Österreich den neuen Auftritt von Woerle schmackhaft präsentieren soll. Ab 20. Juni startet die Kommunikationsoffensive über Out-Of-Home mit Citylights, Rolligboards und am Plakat - parallel begleitet von einer Online-Kampagne und intensiver Pressearbeit.

"Wir sind extrem stolz, dass wir nach Gerhard Woerle nun auch mit seinem Sohn Gerrit, sowie in enger Zusammenarbeit mit der Familie Woerle und dem Marketingteam, für dieses tolle Unternehmen tätig sein dürfen. Und die Zusammenarbeit ist, wie die Woerle Werte, ebenso geprägt von Handschlagqualität, Respekt und Leidenschaft", betont UniqueFessler Geschäftsführer Jörg Fessler. "Aus einem gemeinsam aus der Taufe gehobenen Bienenschutzprojekt hat Woerle nun ein großes Nachhaltigkeits-Programm entwickelt", kommentiert Gerrit Woerle und ergänzt, "Wir hoffen, dass Handel und Konsument:innen die großen Bemühungen einer ganzen Region schätzen und anerkennen! Denn das ist ein wichtiges Signal, dass gelebte Nachhaltigkeit im Einklang von Lebensraum und Lebewesen für ein gesundes Lebensmittel in Österreich zukünftig erhalten bleibt."





Dieser Text erschien zuerst auf www.horizont.at.