Neoh: Ein Award für Neoh

Neoh sichert sich den "Healthy Living Award 2021" in der Kategorie Protein Snacks.

Der fast-zuckerfreie Schokoriegel Neoh Crossbar Chocolate gewann den Healthy Living Award in der Kategorie Protein Snacks, den das Ernährungs-Fachmagazin Foodforum und das Laufsport-Magazin Running heuer zum dritten Mal an die innovativsten Produkte für einen gesunden Lebensstil vergeben. Die niederösterreichische Schokoinnovation konnte damit innerhalb eines Jahres zwei anerkannte deutsche Preise für sich gewinnen – bereits im Mai behauptete sich Neoh bereits in der Kategorie Snack und wurde mit dem Good Food Award 2020 der Men’s Health ausgezeichnet.