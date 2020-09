Nespresso: CO2-neutraler Kaffee bis 2022?

Nespresso verpflichtet sich zur vollständigen CO2-Neutralität entlang seiner kompletten Lieferkette sowie des gesamten Produktlebenszyklus.

Bis 2022 will der Kaffeeriese sicherstellen, dass jede Tasse Nespresso-Kaffee vollständig CO 2 -neutral ist. Erreichen will man das einerseits durch die Reduktion von CO 2 -Emissionen, aber auch durch das Anpflanzen von Bäumen auf und um Kaffeefarmen, von denen man seinen Kaffee bezieht sowie durch die Investition in professionelle Ausgleichsprojekte. "Der Klimawandel ist Realität – unsere Zukunft hängt davon ab, dass wir weiter und schneller auf unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen eingehen. Deswegen treiben wir unsere Bemühungen voran, um unseren Konsumenten bis 2022 die Möglichkeit zu bieten, eine CO 2 -neutrale Tasse Kaffee zu genießen. Einen Kaffee, der aus den feinsten und seltensten Bohnen hergestellt wird und aus nachhaltigen Quellen stammt. Ich glaube fest daran, dass sowohl unser Unternehmen als auch die Kaffeeindustrie treibende Kräfte sein können, um dringende Probleme, wie den Klimawandel, gemeinsam anzugehen", sagt CEO Guillaume Le Cunff.