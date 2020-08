Nespresso: Die vergessene Kaffeesorte

Im Rahmen des Reviving Origin Programms arbeitet Nespresso daran, in verschiedenen Regionen vergessene Premiumkaffees wiederzubeleben.

Um die Kaffeeindustrie in der Demokratischen Republik Kongo wiederzubeleben, führte Nespresso kürzlich den ersten Bio-Kaffee der RevivingOrigins Range, Kahawa ya Congo, auf dem amerikanischen Markt ein. Das 2019 ins Leben gerufene RevivingOrigins-Programm zielt darauf ab, die Kaffeeproduktion in von Naturkatastrophen oder politischen Unruhen bedrohten Regionen wieder aufzubauen, und den Kunden den Genuss seltener Qualitätskaffees aus der ganzen Welt zu ermöglichen.Aufgrund der wirtschaftlichen Instabilität in der Demokratischen Republik Kongo und der daraus resultierenden Auswirkungen auf die Branche ist das Absatzvolumen des einstigen zweitwichtigsten Exportguts seit dem Jahr 2000 um das Zehnfache zurückgegangen. Zusammen mit der globalen NGO TechnoServe, der United States Agency for International Development und dem Kaffeehändler Virunga Coffee/Olam International hat Nespresso daher begonnen, in den Kivu-Provinzen durch Schulungen und technische Unterstützung sein "AAA Sustainable Quality Program" umzusetzen, um die Kaffeequalität und -produktivität zu verbessern, nachhaltige Anbaumethoden zu etablieren und das Einkommen der Bauern zu erhöhen.Guillaume Le Cunff, CEO von Nespresso erklärt: "Wir sind sehr stolz darauf, den Kongo in unserem Reviving Origins Programm willkommen zu heißen. Wir werden die kongolesischen Kaffeebauern und ihre Gemeinden langfristig dabei unterstützen, ihre Kaffeeindustrie sowie ihre lokale Wirtschaft wieder aufzubauen."Die regenreichen vulkanischen Böden entlang der Kivu-Seeufer des Ostkongo bieten eine ideale Umgebung für den Anbau von hochwertigem Arabica Kaffee. Kahawa ya Congo ist der erste Bio-Kaffee aus der Reviving Origins Range, ein sanfter, saisonaler Kaffee mit einer milden, fruchtigen Note und verführerischen süßen Getreide- und Nussaromen, der jetzt exklusiv in den USA für einen begrenzten Zeitraum als Vertuo Kapsel erhältlich ist. Nespresso hat sich zum Ziel gesetzt, diesen neuen, seltenen und exquisiten Kaffee im Jahr 2021 als saisonal limitierte Sorte weltweit verfügbar zu machen. Das langfristige Ziel des Reviving Origins Programms ist es, bedrohte Kaffeesorten als dauerhafte Sorten ins Sortiment aufzunehmen, damit sie den Verbrauchern das ganze Jahr über zur Verfügung stehen.