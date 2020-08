Nespresso: Meilenstein in Sachen Recycling

Die Kaffeekapseln von Nespresso bestehen zukünftig zu 80 Prozent aus recyceltem Aluminium.

Bis Ende 2021 werden alle in Österreich erhältlichen Nespresso-Kapseln zu 80 Prozent aus recyceltem Material bestehen. Marianne Neumüller-Klapper, Customer Care & Service Director bei Nespresso Österreich: "Bei Nespresso sind wir bestrebt, unsere Aktivitäten immer nachhaltiger zu gestalten. Das betrifft auch die Art und Weise, wie wir Materialien beschaffen, verwenden und recyceln. Dass wir unsere Kapseln nun mit 80 Prozent recyceltem Aluminium herstellen, ist ein bedeutender Schritt. Gemeinsam mit unseren Lieferanten haben wir hart daran gearbeitet, diesen Wendepunkt zu erreichen."Im Zuge der Kampagne #keinefrage, die mit der Werbeagentur Demner, Merlicek & Bergmann umgesetzt wird, beantwortet Nespresso die Konsumentenfragen hinsichtlich Nachhaltigkeit. So werden vermeintliche Mythen über die Herkunft, Herstellung und das Recycling von Nespresso-Kapseln entzaubert und transparent aufgeklärt. Dazu Alessandro Piccinini, Geschäftsführer von Nespresso Österreich: "Bei Nespresso ist nachhaltiges Engagement in jedem Schritt der Kaffeewertschöpfungskette keine Frage. Von der Auswahl und Zusammenarbeit mit Kaffeebauern über Recyclinginitiativen bis hin zu unserem ökologischen Fußabdruck – jeder Beitrag zählt, wenn es um die Schonung von Ressourcen geht. Dieses Engagement wollen wir mit unserer aktuellen Kampagne verdeutlichen und etwaige Bedenken unserer Kunden ausräumen."