Nestlé: Chancen für junge Menschen

Nestlé und die Alliance for YOUth schaffen 300.000 neue Beschäftigungsmöglichkeiten bis 2025.

Alleine in Europa sind 3 Millionen Jugendliche, die sich nicht in Ausbildung befinden, arbeitslos. Um diesen Umstand zu ändern, schafft Nestlé zusammen mit der Alliance for YOUth in den kommenden fünf Jahren 300.000 neue Jobs in Europa, dem nahen Osten und Nordafrika. Zusammen mit 300 Partner-Unternehmen wird dieses ambitionierte Ziel angegangen. Marco Settembri, CEO der Nestlé-Zone Europa, Naher Osten und Nordafrika, sagte: "Die Investition in die Jugend ist mit Abstand die wichtigste Investition für die Gesellschaft. Mit unseren Partnern der Allianz for YOUth haben wir seit Gründung der Initiative im Jahr 2014 bereits mehr als 450.000 Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten angeboten. Ich bin stolz darauf, dass wir diesen Weg gemeinsam fortsetzen."

Unter den Jobs werden 20.000 Einstiegsstellen und 20.000 Ausbildungsplätze sein, zusätzlich werden junge Landwirte unterstützt, digitale Weiterbildungsangebote ausgebaut und junge Unternehmer gefördert.