Nestlé

Paul Bulcke, Nestlé Vorsitzender und Valérie Dittli, Staatsrätin des Schweizer Kantons Vaud bei der Eröffnung Mitte dieser Woche.

Mitte der Woche eröffnet Nestlé das Institut of Agricultural Sciences in Lausanne. Dieses soll dem Lebensmittelproduzenten wertvolle wissenschaftliche Lösungen in der Landwirtschaft bringen und nachhaltige Ernährungssysteme global fördern.

Am 3. Mai hat Nestlé das Institut of Agricultural Sciences offiziell eingeweiht, das durch wissenschaftlich fundierte Lösungen in der Landwirtschaft zur Förderung nachhaltiger Ernährungssysteme