Ralf - stock.adobe.com

Nestlé bietet in Deutschland und Österreich künftig keine Produkte mehr unter dem Namen Vittel an.

Nestlé gibt die Mineralwassermarke Vittel in Deutschland auf. Die Wassersparte des Konzerns konzentriert sich dort künftig auf das Geschäft mit Produkten unter den Marken San Pellegrino und Acqua Panna. Das betrifft auch Österreich.

Nestlé bietet in Deutschland und Österreich künftig keine Produkte mehr unter dem Namen Vittel an. Der Lebensmittelkonzern stellt das Geschäft mit der Marke in den beiden Lä