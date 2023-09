V.l.n.r.: Hans Gnauer (Landwirt und stv. Obmann des Vereins "Boden ist Leben"), Katja Seidenschnur (Nestlé Sustainability Director Europa) und Ulrike Middelhoff (Agrana Group Head of Sustainability) in Alpbach

Auf dem Forum Alpbach 2023 diskutierten Katja Seidenschnur von Nestlé, Ulrike Middelhoff von der Agrana Group sowie Hans Gnauer vom Verein "Boden ist Leben" mit zahlreichen Teilnehmenden während der "Austria in Europe Days" darüber, welche Innovationen, Techniken und Methoden es braucht, um regenerative Lebensmittelsysteme voranzutreiben.

Regenerative Landwirtschaft als Konzept

Bedarf für Zusammenarbeit

Über das Forum Alpbach Das Europäische Forum Alpbach (EFA) bringt junge Menschen der ganzen Welt mit Vertretenden aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Kultur und Wissenschaft zusammen, um Ideen für ein starkes und demokratisches Europa zu entwickeln. Das Talent Forum ermöglicht Studierenden und jungen Berufstätigen die Teilnahme an einem einzigartigen Programm bestehend aus Seminaren, einem hochrangigen Forum und unzähligen sozialen Aktivitäten. Heuer förderte Nestlé auch erstmals zehn Stipendien für die Teilnahme am Forum Alpbach Modul. Diese werden vom EFA an hochmotivierte junge Menschen vergeben, die in einem selektiven Bewerbungsprozess ausgewählt werden.

Um dieses zu sichern, "ist es für die Landwirte wichtig, durch neue Versuche und Bearbeitungsverfahren die Böden weiter zu optimieren", bekräftigte auch Hans Gnauer, stellvertretender Obmann vom Verein "Boden ist Leben", der mittels "praxisorientierter Forschungsarbeit, Beratung von Bauern für Bauern, Fachtagen, Feldtagen und Workshops" Unterstützung und Bewusstseinsbildung in allen Bereichen rund um das Thema Boden bietet.Regenerative Landwirtschaft zielt auf die Verbesserung der Bodengesundheit, den Schutz der Biodiversität und den Erhalt der Wassereinzugsgebiete ab. Gesunde Böden können als CO-Binder eine wichtige Rolle in der Senkung des Gases spielen. Beispiele für regenerative landwirtschaftliche Praktiken, die gegen sich verändernde Wetterbedingungen resistentere Böden hervorbringen, sind Fruchtwechsel, minimale Bodenbearbeitung oder das Pflanzen von Zwischenfrüchten. Regenerative Anbaumethoden fördert Nestlé weltweit mit Partnern und einem großen Netzwerk von Landwirt:innen und Lieferant:innen. Bis 2025 werden dafür rund 1,26 Milliarden Euro investiert. Auch die Agrana, die agrarische Rohstoffe für die weiterverarbeitende Industrie veredelt, arbeitet seit einigen Jahren an der Förderung von regenerativer Landwirtschaft. So hat der österreichische Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern einen Leitfaden für regenerative Landwirtschaft bei Baum-, Busch- und Bodenfrüchten entwickelt, um Zulieferern und Landwirt:innen praktische Umsetzungsunterstützung anbieten zu können.Auch bei Agrana "stellen Emissionen aus dem Anbau mit rund 80 Prozent den größten Eintrag in den Corporate Carbon Footprint dar", ließ Ulrike Middelhoff, Agrana Group Sustainability Manager, wissen. Die Einführung und Förderung regenerativer Landwirtschaft könne aber nur über die gesamte Wertschöpfungskette gelingen, in Zusammenarbeit mit Zulieferern und Abnehmern. Aber auch passende Regulatorik für die landwirtschaftliche Produktion braucht es, erklärte sie weiter und betonte die Wichtigkeit von Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen.