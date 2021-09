Eva Katalin Kondoros via Getty Images

Der Industriekonzern Nestlé beschreitet am 1. September eine völlig neue Art zu Arbeiten, doch nicht Corona gab den Anstoß, nur den Turbo, wie HR-Verantwortliche Gabi Staubmann exklusiv im CASH-Gespräch verrät.

Für die 700 Mitarbeiter von Nesté in Österreich, von denen 250 in Nespresso-Boutiquen arbeiten, startet ab September das Flex Work-Modell, das bereits vor Corona in der internation