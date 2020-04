Nestlé stellt den Team Österreich Tafeln mehr als 80.000 Portionen an Lebensmitteln, Katzen- und Hundefutter sowie ca. 200.000 Euro in bar zur Bewältigung der Corona-Krise zur Verfügung.

Das Rote Kreuz und das weltweit größte Unternehmen für Lebensmittel und Getränke machen in Österreich gemeinsame Sache. Nestlé unterstützt die Organisation und insbesondere die Team Österreich Tafel sowohl finanziell mit 200.000 Euro, als auch mit Lebensmittelspenden sowie Hunde- und Katzenfutter. Darüber hinaus ermöglicht Nestlé ihren Mitarbeitern die Teilnahme an Freiwilligentätigkeit bei der Krisenbekämpfung im Rahmen des Team Österreich und fordert sie auf, auch privat zu spenden mit dem Zusatz, dass jede einzelne Spende vom Unternehmen verdoppelt wird.Der Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, Michael Opriesnig, dankt im Namen von mehr als 8.000 hautberuflichen, 72.000 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und derzeit rund 5.000 Zivildienstleistenden des Österreichischen Roten Kreuzes. "Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von Nestlé Österreich für das Rote Kreuz, das Team Österreich – und die Team Österreich Tafel. Besonders in Krisenzeiten ist es wichtig, weiterhin an die sozial Schwachen zu denken. Die Solidarität aus der Wirtschaft ist ein ermutigendes Zeichen. Vielen Dank dafür".