Nestlé: Sicherheit bei Nestlé

Zur Entlastung der Mitarbeiter trifft der Hersteller Maßnahmen in vielen Bereichen.

Hohe Standards in der Produktion

Wie andere Industrieunternehmen auch, unterstützt Nestlé gezielt die eigenen Mitarbeiter und Geschäftspartner, um die Auswirkungen der Coronakrise zu minimieren. Seit 11. März wird etwa auf Homeoffice für alle Mitarbeiter gesetzt, bei denen das möglich ist. Jene, die in die Büros müssen, tun dies unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Zudem wurde allen Mitarbeitern eine Jobsicherheit bis zum Sommer gegeben. Das Personal der hauseigenen und bis 24. April geschlossenen Nespresso-Botiquen erhält übrigens einen vollen Lohnausgleich für bis zu 12 Wochen - auch, wenn weniger Stunden gearbeitet wird, etwa wegen der mangelnden Kinderbetreuung. Ein Vorteil, den die Mitarbeiter in der Quarantäne ebenfalls genießen.Um die Handelspartner zu unterstützen, helfen Außendienstmitarbeiter bei der Regalbetreuung aus. Für direkte Geschäftspartner werden individuelle Lösungen wie etwa schnelle Bezahlungen von Rechnungen, der Aufschub von Zahlungszeitpunkten oder die Unterstützung bei der Beschaffung von Hygieneausrüstung geboten. Als Dankeschön für den Einsatz des medizinischen Personals in 140 Intensivstationen wird den Krankenhaus-Mitarbeitern zudem ein Energie-Paket mit Nestlé-Produkten geschickt. Auch das Rote Kreuz wird auf diese Art und Weise unterstützt.Weltweit stellt Nestlé sicher, dass die geltenden Sicherheitsstandards an den Industriestandorten eingehalten werden. Auch in den Vertriebsstätten werden die Maßnahmen ergriffen, zusätzlich koordiniert sich der Konzern mit den Partnern in der Logistik, dem Vertrieb und dem Einzelhandel. So soll die Infektionskontrolle aufrecht erhalten werden, während die Nachfrage nach allen Artikeln so gut wie möglich gedeckt wird.