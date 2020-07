Nestlé: Über Erwarten guter Start ins Jahr

Mark Schneider, Nestlé CEO, sagt dazu: "Covid-19 beeinträchtigt das Leben der Menschen weltweit. Wir stehen den Betroffenen zur Seite und unterstützen sie, wo immer wir können. Ich danke allen unseren Mitarbeitern für ihr außerordentliches Engagement und ihre harte Arbeit angesichts dieser enormen Herausforderungen. Unsere Prioritäten in dieser Krise bleiben unverändert – die Sicherheit unserer Mitarbeiter, die weltweite Versorgung unserer Konsumenten mit Lebensmitteln sowie die finanzielle und materielle Unterstützung unseres Gemeinwesens und unserer Geschäftspartner."Wie aus dem Halbjahresbericht hervorgeht, hätte Nestlé schnell effektive Maßnahmen ergriffen, um der neuen Realität zu begegnen. Die Lieferketten im Unternehmen hätten sich als robust erwiesen und Produktion und Vertrieb konnten ohne nennenswerte Störungen aufrechterhalten werden. Nestlé trägt zudem dem veränderten Konsumverhalten Rechnung. So wurden Lösungen entwickelt, um der gestiegenen Nachfrage nach Produkten für den Heimkonsum, nach Nahrungsergänzungsmitteln zur Stärkung der Gesundheit und des Immunsystems sowie nach preisgünstigen Angeboten nachzukommen. Das Unternehmen hat die Digitalisierung beschleunigt und baut den E-Commerce und die Online-Kommunikation aus.Laut Schneider entwickelte sich Nestlé in diesem rasch verändernden Umfeld stabil. Die operative Ergebnismarge konnte im ersten Halbjahr um 140 Basispunkte auf 16,9 Prozent gesteigert werden. Im ersten Halbjahr beliefen sich die durch Covid-19 bedingten Kosten auf 290 Millionen CHF, einschließlich Prämien für Mitarbeitende an vorderster Front, Aufwendungen für Sicherheitsprotokolle sowie Spenden und weitere Zuschüsse für Mitarbeiter und Kunden. Zudem übernahm die Gruppe Kosten in Höhe von 120 Millionen CHF für Mitarbeitende und Anlagen, die von Stilllegungen während der Lockdowns betroffen waren.